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Матч российских команд прервали из-за воздушной тревоги

"Очень грустная новость".
Сегодня, 18:13
Игроки одной из команд / фото из открытых источников
Игроки одной из команд / фото из открытых источников

На россии прервали матч второго дивизиона между омским Иртышем и Динамо брянск.

Причиной остановки игры стала воздушная тревога из-за ракетной опасности, которая была объявлена в юрянске.

Тревога продолжалась около часа. После этого игру возобновили.

Примечательно, что это второй подобный случай, а первый произошел в июне во время матча между курским Авангардом и вышеупомянутым Иртышом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

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