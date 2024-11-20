Матч российских команд прервали из-за воздушной тревоги
"Очень грустная новость".
На россии прервали матч второго дивизиона между омским Иртышем и Динамо брянск.
Причиной остановки игры стала воздушная тревога из-за ракетной опасности, которая была объявлена в юрянске.
Тревога продолжалась около часа. После этого игру возобновили.
Примечательно, что это второй подобный случай, а первый произошел в июне во время матча между курским Авангардом и вышеупомянутым Иртышом.
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