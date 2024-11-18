CAS решил, что экс-игрок не заслужил дополнительные санкции.

Бывший игрок сборной Украины анатолий тимощук победил в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле против УАФ.

Напомним, Дисциплинарный комитет УАФ лишил бывшего полузащитника всех титулов, тренерской лицензии и исключила из реестра сборной.

Обиженный тренер питерского зенита пожаловался на УАФ в Лозанну и выиграл дело. Арбитражный суд объяснил решение тем, что после начала полномасштабного вторжения тимощук не сделал ничего, чтобы повлекло дополнительные санкции.

Напомним, что 45-летний экс-украинец продолжжает работать в зените и оправдывать болотное вторжение в Украину.

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