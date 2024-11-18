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Тимощук успешно обжаловал решение УАФ в Лозанне

CAS решил, что экс-игрок не заслужил дополнительные санкции.
Сегодня, 18:30
анатолий тимощук / Getty Images
анатолий тимощук / Getty Images

Бывший игрок сборной Украины анатолий тимощук победил в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле против УАФ.

Напомним, Дисциплинарный комитет УАФ лишил бывшего полузащитника всех титулов, тренерской лицензии и исключила из реестра сборной.

Обиженный тренер питерского зенита пожаловался на УАФ в Лозанну и выиграл дело. Арбитражный суд объяснил решение тем, что после начала полномасштабного вторжения тимощук не сделал ничего, чтобы повлекло дополнительные санкции.

Напомним, что 45-летний экс-украинец продолжжает работать в зените и оправдывать болотное вторжение в Украину.

Ранее также Кучер рассказал, что поможет Украине обыграть Албанию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук

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