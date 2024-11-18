Экс-игрок сборной Украины рассказал, за счет чего команда должна победить Албанию

Бывший игрок сборной Украины Александр Кучер считает, что командная игра - ключ к победе над сборной Албании.

Напомним, что во вторник, 19 ноября, наша команда сразиться с Албанией за как минимум сохранение прописки в Дивизионе B.

Кучер считает, что за счёт большого желания и командной игры сборная может рассчитывать на позитивный результат.

"Сборная может победить командными действиями, командной игрой и самоотдачей. Мы умеем играть, сборная Украины всегда играла с желанием.

Сейчас как никогда надо выходить и быть одним целым на футбольном поле. Думаю, в таком случае мы получим положительный результат", - рассказал Кучер в интервью NV.

Напомним, что онлайн трансляция матча Албания - Украина будет доступна на нашем сайте.

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