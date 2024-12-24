"Я выступаю за мир": Тимощук высказался о войне в Украине

Экс-спортсмен с украинским паспортом в суде рассказал свою "позицию".

Предатель Украины анатолий Тимощук во время слушаний по снятию санкций со стороны УАФ, которые лишали его наград, высказался по поводу полномасштабного вторжения.

По словам бывшего футболиста, он не может позволять словам разрушать свою репутацию в спорте.

«Я выступаю за мир в Украине. Хочу, чтобы все стороны показали готовность к переговорам и сошлись в той точке, которая поможет восстановить мир.

Если суд считает, что мое отстранение, лишение регалий и тренерской лицензии, поможет завершить войну - я готов отказаться от этого самостоятельно.

Но как профессиональный спортсмен, как человек, для которого моя футбольная репутация весит больше чем слова, я не собираюсь позволять, чтобы мои действия или слова использовали с целью политических манипуляций», - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте CAS.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Лозанны объяснил, почему Тимощук успешно обжаловал решение УАФ.

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