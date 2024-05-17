Абсолютные чемпионы мира в супертяжелом весе - Усик следующий?

ISPORT вместе с GGBET рассказывает про боксеров, которые навсегда вписали свое имя в историю спорта.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (21−0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34- 0−1, 24 КО). Боксеры определят первого абсолютного чемпиона дивизиона в 21 веке.

Всего история бокса насчитывает 28 чемпионов, которые были разделены на эры в зависимости от количества и веса титульного пояса. Мы расскажем вам про чемпионов супертяжелого веса.

Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

Первая эра

Года: 1920-1963

Титулы: NYSAC и NBA (WBA)

Первым абсолютным чемпионом дивизиона стал американец Джек Демпси. Он был знаменит своим агрессивным атакующим боксом, цель которого было уничтожить соперника. Его стиль начал копировать Майк Тайсон, считая себя наследником. За Демпси повторяли многие, а его движение "Солнышко Демпси" используется и сейчас.

На счету Джека 85 профессиональных боев, в которых он добыл 68 побед (53 нокаута), проиграл шесть раз и девять раз завершил поединки вничью.

Один из самых статусных боксеров эры – Джо Луис. Американец находился в статусе абсолютного чемпиона 12 лет, за которые провел 26 защит! На его счету всего три поражения, но ушел он победителем, завершив карьеру.

Навсегда свое имя в историю вписал Рокки Марчиано. Он является единственным боксером в истории, который выиграл все свои бои – 49, из которых 43 завершил досрочно. Легенда спорта ушел трагично, погибнув во время авиакатастрофы.

Чемпионы эры:

Джек Демпси (1922-1926)

Джин Танни (1926-1928)

Макс Шмелинг (1930-1931)

Джек Шарки (1932-1933)

Примо Карнера (1933-1934)

Макс Бэр (1934-1935)

Джеймс Брэддок (1935-1937)

Джо Луис (1937-1949)

Эззард Чарльз (1951-1951)

Джерси Джо Уолкотт (1951-1952)

Рокки Марчиано (1952-1956)

Флойд Петтерсон (1956-1959)

Ингемар Йоханссон (1959-1960)

Флойд Петтерсон (1960-1962)

Сонни Листон (1962-1964)

Вторая эра

Года: 1963-1983

Титулы: WBA и WBC

Эра, подарившая многих легенд, которых мы знаем, любим, ценим и подражаем. За эти года Мохаммед Али, который известен как Кассиус Клей, трижды владел двумя поясами одновременно – он по разным причинам расставался с ними.

Али считается одним из лучших, если даже не лучшим, боксером во всей истории спорта. Его величие признавали не только боксеры, но и люди со всего мира. Чего стоит только фраза: "Порхай, как бабочка, жаль, как пчела". Да-да, Мохаммед был очень быстрым, увлекательным и поостину являлся олицетворением бокса.

"Энерджайзер в боксерских трусах", - именно так отзывались про Джо Фрейзера, который был знаменит своей выносливостью. Американец был одним из немногих, кто за карьеру побеждал Али (у того всего пять поражений). Именно это выступление было отмечено, как "Бой 1971 года".

Али и Фрейзер провели между собой три боя, а последний вошел в историю "как один из самых жестоких в супертяжелом весе" - Триллер в Маниле.

До этого с трона Фрейзера скинул Джордж Форман, поединок которых также был вписан в историю, как "Бой 1973 года". Форман является исключительным боксером, ведь, кроме того, что проводил бои с лучшими боксерами, так ему до сих пор принадлежит особое достижение. Джордж – самый старший боксер, которому удавалось завоевать чемпионский пояс. Он завоевал титул в 45 лет, хоть до этого приостанавливал карьеру. WBC признал Формана самым сокрушительным тяжеловесом в истории бокса.

Чемпионы эры:

Кассиус Клей "Мохаммед Али" (1964-1964)

Мохаммед Али "Кассиус Клей" (1967-1967)

Джо Фрейзер (1970-1973)

Джордж Форман (1973-1974)

Мохаммед Али "Кассиус Клей" (1967-1967)

Леон Спинкс (1978-1978)

Третья эра

Года: 1983-2007

Титулы: WBA, WBC и IBF

С 1983 года нужно было завоевать три пояса, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона. Первым таким стал живая легенда бокса Майк Тайсон. Американец, который был одним из самых эпатажных спортсменов, продолжает боксировать и сейчас, хоть и принимая участие в выставочных боях.

Тайсон за свою карьеру провел 58 боев, хоть и был вынужденный перерыв – сидел в тюрьме за изнасилование участницы конкурса красоты. Его прозвище "Железный Майк" говорит о том стиле, который пропагандировал американец – уничтожить, задавить и прибить соперника. Чего только стоит выходка с откушенным ухом Эвандера Холифилда прямо во время боя. Майк был дисквалифицирован, но этот укус легендарный, а с Холифилдом они дружат и сейчас.

Вторым абсолютным чемпионом был Джеймс Дуглас, но всеми титулами он владел недолго. Дуглас сенсационно победил Майка Тайсона, который после боя признался, что совсем не готовился к поединку с андердогом. Джеймс не справился с такой популярностью, которая пришла к нему после победы. Он был очень толстым в момент, когда ему назначили следующего соперника Эвандера Холифилда. Дуглас согнал 20 кг веса до боя, но совсем не был готов к поединку, в итоге проиграл нокаутом в третьем раунде.

Имя Эвандера Холифилда мы очень часто слышим в последние годы, ведь именно его путь может повторить Александр Усик. Холифилд не являлся боксером супертяжелого веса, он выступал в первом тяжелом весе, где стал абсолютом и поднялся. Доминировал Холифилд в супертяжелом весе пару лет, проведя три успешных защиты. На сегодняшний день Эвандер является единственным боксером в мире, который становился абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

В 1992 году WBC организовала турнир 4-х сильнейших тяжеловесов того времени. Участники были разбиты на пары: Холифилд—Боу, Льюис—Раддок. Победители боев должны были встретиться между собой. Боу прервал успех Холифилда, победив его решением судей, а Льюис уничтожил Раддока.

Должен был состояться исторический поединок, но Риддик Боу отказывался от боя, а затем, узнав, что его хотят лишить титула, сделал показательный поступок. Он собрал пресс-конференцию, на которой выкинул титул WBC в мусорное ведро. Именно с того момента он перестал быть абсолютным чемпионом, ведь организация вычеркнула его из рейтинга.

За карьеру Боу проиграл лишь раз – Холифилду в реванше. Но между ними состоялась трилогия, которая завершилась успехом Риддика – победил техническим нокаутом.

Последним чемпионом супертяжелого веса является Леннокс Льюис, который дождался своего шанса аж в 1999 году. Он провел два боя против Холифилда, первый завершился громким скандалом.

Льюис доминировал весь бой, попал больше ударов, чем Эвандер выбросил, но судьи увидели ничью. Такое позорное решение должно было измениться. В итоге боксеры провели второй поединок через несколько месяцев. Бой был равным, где-то доминировал один, где-то другой, но победил Леннокс.

Буквально сразу его лишили абсолютного чемпионства, ведь он отказался проводить защиту против Джона Руиса, который был обязательным претендентом.

Льюис – особенный боксер, который за карьеру проиграл дважды (в реваншах он победил своих обидчиков). Леннокс ушел на пенсию после победы над украинцем Виталием Кличко, который проиграл из-за рассечения. Украинец хотел реванша, но британец сумел избежать его.

Чемпионы эры:

Майк Тайсон (1987-1990)

Джеймс Дуглас (1990-1990)

Эвандер Холифилд (1990-1992)

Риддик Боу (1992-1992)

Леннокс Льюис (1999-2000)

Новая эра

В нынешнее время абсолютный чемпион мира будет владеть сразу четырьмя основными поясами - WBA, WBC, WBO и IBF.

Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Queensberry Promotions/Stephen Dunkley

Компания GGBET оценивает шансы Усика на победу с таким коэффициентом - 1.93, на успех Фьюри - 2.03, шансы, что победитель не будет выявлен, - 22. Также приглашает поддержать нашего чемпиона и предлагает невероятные бонусы на этот легендарный поединок - ФРИБЕТ до 25000 грн для ВСЕХ игроков!

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