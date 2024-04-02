Прогноз на бой Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете. Узнай на ISPORT.ua кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) в своем ближайшем бою 18 мая встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Украинский и мексиканский боксеры проведут титульный поединок, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории.

Беринчик свой предыдущий бой провел в августе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над шведом Энтони Йигитом.

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Наваррете воспользовался своим правом суперчемпиона, чтобы подняться в весе и побороться за пояс в легком дивизионе. Свой последний поединок в ноябре прошлого года с бразильцем Робсоном Консейсао мексиканец завершил вничью.

Коэффициент и ставки на бой Беринчик - Наваррете

По мнению аналитиков и экспертов, фаворитом будущего титульного поединка является мексиканский боксер.

Прогноз букмекеров на бой Беринчик - Наваррете:

Победа Беринчика : 3.55

: 3.55 Ничья : 17.00

: 17.00 Победа Наваррете: 1.27

Статистика боев Беринчика и Наваррете

Между собой соперники проведут первый поединок, а со статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Беринчик - Наваррете

18 победы 38

9 нокаутом 31

0 ничьи 1

0 поражения 1

Напомним, что бой Беринчик - Наваррете состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

Ранее промоутер Беринчика высказался о титульном бое с Наваррете.

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