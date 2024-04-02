Беринчик - Наваррете: прогноз на бой 18.05.2024
Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) в своем ближайшем бою 18 мая встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Украинский и мексиканский боксеры проведут титульный поединок, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории.
Беринчик свой предыдущий бой провел в августе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над шведом Энтони Йигитом.
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Наваррете воспользовался своим правом суперчемпиона, чтобы подняться в весе и побороться за пояс в легком дивизионе. Свой последний поединок в ноябре прошлого года с бразильцем Робсоном Консейсао мексиканец завершил вничью.
Коэффициент и ставки на бой Беринчик - Наваррете
По мнению аналитиков и экспертов, фаворитом будущего титульного поединка является мексиканский боксер.
Прогноз букмекеров на бой Беринчик - Наваррете:
- Победа Беринчика: 3.55
- Ничья: 17.00
- Победа Наваррете: 1.27
Статистика боев Беринчика и Наваррете
Между собой соперники проведут первый поединок, а со статистикой боев можно ознакомиться ниже.
Беринчик - Наваррете
18 победы 38
9 нокаутом 31
0 ничьи 1
0 поражения 1
Напомним, что бой Беринчик - Наваррете состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.
Ранее промоутер Беринчика высказался о титульном бое с Наваррете.
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