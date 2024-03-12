Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Нынешний год проходит свою первую половину, но уже очень насыщенный для украинских боксеров, которые за короткий срок поборются за титулы в разных весовых категориях.
Среди титульных поединков будут противостояние за временное чемпионство, а также за абсолютное.
ISPORT представляет бои боксеров с участием украинцев, на кону которых стоят титулы.
Сергей Богачук - Себастьян Фундора
- Титул: вакантный пояс WBC в первом среднем весе
- Дата: 30 марта 2024
- Место: Лас-Вегас (США)
Договоренность про бой Сергея Богачука (23-1, 23 КО) и американца Себастьяна Фундоры (20-1-1, 13 КО) была достигнута в прошлом году, однако им только сейчас удастся оказаться в ринге.
Победитель поединка получит шанс объединить пояса в дивизионе.
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос
- Титул: вакантный пояс IBF в легком весе
- Дата: 12 мая 2024
- Место: Перт, Австралия
Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) отправится в Австралию, где сойдется с местным любимчком Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).
Читай также: Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой
Украинец в своей карьере так и не стал абсолютным чемпионом, но поединок с австралийцем открывает ему, возможно, последнею попытку в этом деле. Камбосос же владел всеми титулами, но удержать так их не смог.
Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете
- Титул: пояс WBO в легком весе
- Дата: 18 мая 2024
- Место: Сан-Диего, США
Денис Беринчик (18-0, 9 КО) всю свою жизнь шел к бою за полноценный чемпионский пояс. На его пути оказался звездный мексиканец Эммануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Денис опытный спортсмен, на своем счету имеет несколько хороших побед. Сейчас у него появился шанс, чтобы подняться на новый уровень.
Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Титулы: WBC, WBA Super, WBO, IBF в супертяжелом весе
- Дата: 18 мая 2024
- Место: Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Поединок Александра Усика (21-0, 14 KO) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) должен был бы уже состояться, но из-за переносов его следующая дата - май этого года.
Читай также: Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Победитель станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, а затем вынужден будет отстоять это звание в матче-реванше.
Александр Гвоздик - Давид Бенавидес
- Титулы: временный титул WBC в полутяжелом весе
- Дата: 15 июня 2024
- Место: Лас-Вегас, США
Украинский боксер (20-1, 16 КО) недавно возобновил карьеру. Провел несколько разминочных поединокв, а теперь получил в соперники бывшего чемпиона Давида Бенавидеса (28-0, 24 КО).
Мексиканец фаворит противостояния, но у Александра есть несколько целей. Для этого же ему надо победить соперника. Так что бой обещает быть интересным.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!