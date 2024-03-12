Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты

ISPORT.ua рассказаывает про поединки, в котором будут разыграны титулы.

Нынешний год проходит свою первую половину, но уже очень насыщенный для украинских боксеров, которые за короткий срок поборются за титулы в разных весовых категориях.

Среди титульных поединков будут противостояние за временное чемпионство, а также за абсолютное.

ISPORT представляет бои боксеров с участием украинцев, на кону которых стоят титулы.

Сергей Богачук - Себастьян Фундора

Титул: вакантный пояс WBC в первом среднем весе

вакантный пояс WBC в первом среднем весе Дата : 30 марта 2024

: 30 марта 2024 Место: Лас-Вегас (США)

Договоренность про бой Сергея Богачука (23-1, 23 КО) и американца Себастьяна Фундоры (20-1-1, 13 КО) была достигнута в прошлом году, однако им только сейчас удастся оказаться в ринге.

Победитель поединка получит шанс объединить пояса в дивизионе.

Василий Ломаченко - Джордж Камбосос

Титул: вакантный пояс IBF в легком весе

вакантный пояс IBF в легком весе Дата : 12 мая 2024

: 12 мая 2024 Место: Перт, Австралия

Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) отправится в Австралию, где сойдется с местным любимчком Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

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Украинец в своей карьере так и не стал абсолютным чемпионом, но поединок с австралийцем открывает ему, возможно, последнею попытку в этом деле. Камбосос же владел всеми титулами, но удержать так их не смог.

Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете

Титул: пояс WBO в легком весе

пояс WBO в легком весе Дата : 18 мая 2024

: 18 мая 2024 Место: Сан-Диего, США

Денис Беринчик (18-0, 9 КО) всю свою жизнь шел к бою за полноценный чемпионский пояс. На его пути оказался звездный мексиканец Эммануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Денис опытный спортсмен, на своем счету имеет несколько хороших побед. Сейчас у него появился шанс, чтобы подняться на новый уровень.

Александр Усик - Тайсон Фьюри

Титулы : WBC, WBA Super, WBO, IBF в супертяжелом весе

: WBC, WBA Super, WBO, IBF в супертяжелом весе Дата : 18 мая 2024

: 18 мая 2024 Место: Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Поединок Александра Усика (21-0, 14 KO) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) должен был бы уже состояться, но из-за переносов его следующая дата - май этого года.

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Победитель станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, а затем вынужден будет отстоять это звание в матче-реванше.

Александр Гвоздик - Давид Бенавидес

Титулы : временный титул WBC в полутяжелом весе

: временный титул WBC в полутяжелом весе Дата : 15 июня 2024

: 15 июня 2024 Место: Лас-Вегас, США

Украинский боксер (20-1, 16 КО) недавно возобновил карьеру. Провел несколько разминочных поединокв, а теперь получил в соперники бывшего чемпиона Давида Бенавидеса (28-0, 24 КО).

Мексиканец фаворит противостояния, но у Александра есть несколько целей. Для этого же ему надо победить соперника. Так что бой обещает быть интересным.

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