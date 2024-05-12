Ломаченко деклассировал соперника и снова стал чемпионом мира!

В Австралии завершился поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе.

Василий Ломаченко в Австралии вышел в ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.

Старт поединка прошел под контролем Ломаченко и первые два раунда он забрал себе, хотя в третьем Камбосос попытался вернуться и выглядел несколько лучше.

После четвертого раунда российские судьи австралийца сказали ему, чтобы не пытался боксировать против Ломаченко, потому что он гораздо лучше в этом, а самому Джорджу нужно сражаться, а не боксировать.

В пятом раунде, за двадцать секунд до конца, Василий смог поразить левую и Камбосос немного потерял ориентацию в пространстве, но на ногах устоял.

Седьмая трехминутка – и Камбосос впервые оказался на ринге, но не от удара Василия, а после своего покушения мимо головы соперника. В концовке Лома ходил добить оппонента, но тот устоял и даже выполнил свою ответную атаку.

В "чемпионские раунды" австралиец входил уже с рассечением на лице, что точно не придавало ему шансов. Уже в десятом Ломаченко парой точных выстрелов "раскрыл" рану, из которой начала вытекать кровь.

В 11-м раунде Камбосос снова оказался на настиле, но это был не нокдаун, но только они возобновили бой, как Василий отправил соперника уже в настоящий нокдаун, а потом и в нокаут!

Таким образом Ломаченко снова стал чемпионом мира, завоевав пояс по версии IBF в легком дивизионе.

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