Гвоздик - Бенавидес: прогноз на бой 15.06.2024

Прогноз на бой Александр Гвоздик - Давид Бенавидес. Узнай на ISPORT.ua кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) в своем ближайшем бою встретится с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО).

Украинский и американский боксеры разделят ринг в поединке, на кону которого будет стоять вакантный титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

Гвоздик уже успешно провел три боя после возобновления карьеры, а в своем последнем поединке в сентябре 2023 года нокаутировал во втором раунде бразильского боксера Исаака Родригеса.

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Бенавидес свой предыдущий бой провел в ноябре 2023 года, одержав победу над американцем Деметриусом Андраде, который отказался продолжать поединок после шестого раунда.

Коэффициент и ставки на бой Гвоздик - Бенавидес

По мнению аналитиков и экспертов, фаворитом будущего титульного поединка является американский боксер.

Прогноз букмекеров на бой Гвоздик - Бенавидес:

Победа Гвоздика : 4.00

: 4.00 Ничья : 17.00

: 17.00 Победа Бенавидеса: 1.22

Статистика боев Гвоздика и Бенавидеса

Между собой соперники проведут первый поединок, а со статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Гвоздик - Бенавидес

20 победы 28

16 нокаутом 24

0 ничьи 0

1 поражения 0

Напомним, что бой Гвоздик - Бенавидес должен состояться 15 июня в Лас-Вегасе, США.

Ранее стало известно, вернется ли Бенавидес в суперсредний вес после боя с Гвоздиком.

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