Гвоздик - Бенавидес: прогноз на бой 15.06.2024
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) в своем ближайшем бою встретится с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО).
Украинский и американский боксеры разделят ринг в поединке, на кону которого будет стоять вакантный титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.
Гвоздик уже успешно провел три боя после возобновления карьеры, а в своем последнем поединке в сентябре 2023 года нокаутировал во втором раунде бразильского боксера Исаака Родригеса.
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Бенавидес свой предыдущий бой провел в ноябре 2023 года, одержав победу над американцем Деметриусом Андраде, который отказался продолжать поединок после шестого раунда.
Коэффициент и ставки на бой Гвоздик - Бенавидес
По мнению аналитиков и экспертов, фаворитом будущего титульного поединка является американский боксер.
Прогноз букмекеров на бой Гвоздик - Бенавидес:
- Победа Гвоздика: 4.00
- Ничья: 17.00
- Победа Бенавидеса: 1.22
Статистика боев Гвоздика и Бенавидеса
Между собой соперники проведут первый поединок, а со статистикой боев можно ознакомиться ниже.
Гвоздик - Бенавидес
20 победы 28
16 нокаутом 24
0 ничьи 0
1 поражения 0
Напомним, что бой Гвоздик - Бенавидес должен состояться 15 июня в Лас-Вегасе, США.
Ранее стало известно, вернется ли Бенавидес в суперсредний вес после боя с Гвоздиком.
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