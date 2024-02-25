Стало известно, вернется ли Бенавидес в суперсредний вес после боя с Гвоздиком

Хосе Бенавидес, отец и тренер Дэвида Бенавидеса, высказался о будущем бое против Александра Гвоздика за временный титул WBC в полутяжелом весе.

По его словам, его сын после этого поединка планирует вернуться в свою прежнюю категорию - суперсредний дивизион.

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"Я рад, что Дэвид подерется в полутяжелом весе. Давайте сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся в суперсредний вес. Просто нам стало скучно.

Я не знаю, что будет дальше, но почти уверен, что мы вернемся. Дэвид молод. Ему всего 27 лет. Парень очень предан своему делу. Меня это все не беспокоит. Мы просто сосредоточенны на следующем поединке. Все это выглядит интригующе. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Бенавидеса-старшего Boxing News 24/7.

Ранее Гвоздик сообщил, когда должен состояться его бой за временный титул WBC.

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