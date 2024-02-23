Гвоздик сообщил, когда должен состояться его бой за временный титул WBC

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о бое против Дэвида Бенавидеса за пояс временного чемпиона по версии WBC.

Украинский боксер сообщил, что этот поединок должен состояться летом этого года.

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"Как говорят, нет дыма без огня. Они сделали предложение, я сказал "да" и теперь начинаю работать над этим. Я мало что могу сказать, это началось только вчера. Я сразу согласился, на этом пока все.

Мой тренер подошел ко мне и рассказал об этом бое, я считаю, что он потрясающий. Именно поэтому я вернулся в бокс, чтобы боксировать на самом высоком уровне.

Я хочу снова стать чемпионом, и бороться за статус обязательного претендента - отлично, когда это будет за все четыре пояса. Это великолепно. Я предполагаю, что это будет платный просмотр, Дэвид является одним из самых громких имен. Для меня это не могло быть лучше. Насколько я знаю, поединок будет в июне или июле.

Бенавидес - большой боец, он по-прежнему будет очень популярен в полутяжелом весе. Люди не зря называют его "Monster Bandera". Во втором среднем весе он был большим, но даже в полутяжелом дивизионе он будет больше меня. Это будет очень тяжелый поединок и очень тяжелый вызов", - приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Гвоздик поднялся на второе место в рейтинге WBC.

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