Гвоздик поднялся на второе место в рейтинге WBC
Украинец вскоре может получить титульный бой.
Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров полутяжелого веса.
Бывший чемпион из Украины Александр Гвоздик поднялся на второе место. Лидером рейтинга является Джошуа Буатси.
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Чемпионским титулом в этом дивизионе владеет россиянин Артур Бетербиев, который завоевал этот пояс в октябре 2019 года, победив Гвоздика.
Рейтинг WBC в полутяжелом весе:
- Джошуа Буатси
- Александр Гвоздик
- Энтони Ярд
- Каллум Смит
- Альберт Рамирес
- Дэн Азиз
- Ричард Ривера
- Робин Красники
- Ахмед Эльбиалы
- Конор Уоллес
Ранее стало известно, когда Гвоздик собирается вернуться в ринг.
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