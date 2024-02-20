Гвоздик поднялся на второе место в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров полутяжелого веса.

Бывший чемпион из Украины Александр Гвоздик поднялся на второе место. Лидером рейтинга является Джошуа Буатси.

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Чемпионским титулом в этом дивизионе владеет россиянин Артур Бетербиев, который завоевал этот пояс в октябре 2019 года, победив Гвоздика.

Рейтинг WBC в полутяжелом весе:

Джошуа Буатси Александр Гвоздик Энтони Ярд Каллум Смит Альберт Рамирес Дэн Азиз Ричард Ривера Робин Красники Ахмед Эльбиалы Конор Уоллес

Ранее стало известно, когда Гвоздик собирается вернуться в ринг.

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