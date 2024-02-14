Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от The Ring
Теофимо Лопес выпал из десятки избранных.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик идет на третьем месте.
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Лидером является Теренс Кроуфорд, на втором месте Наоя Иноуэ.
Теофимо Лопес, который недавно победил Джемейна Ортиса, покинул список лучших.
Топ-10 Р4Р от The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Канело Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Девин Хэйни
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Джесси Родригес
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