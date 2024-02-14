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"Кролик со щелью в зубах": Фьюри дерзко обратился к Усику

Британец назвал того, кто является королем бокса.
Сегодня, 18:14
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о поединке с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Цыганский король" отреагировал на слова украинца о том, что он считает себя королем королей.

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"Нет, я не претендую на то, чтобы быть королем королей! Это Иисус Христос.

Я заявляю, что я король бокса, и я действительно им являюсь. Ты узнаешь об этом 18 мая, кролик со щелью в зубах" - написал Фьюри.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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