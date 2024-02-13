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Брат Фьюри признался, оказывался ли Тайсон в нокдауне во время подготовки к бою с Усиком

Родственник британского боксера пролил свет на спарринг с Опетаей.
Вчера, 23:32
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Шейн Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, высказался об истории о якобы нокдауне в спарринге с Джеем Опетаей во время подготовки к бою против Александра Усика.

Родственник "Цыганского короля" отрицает, что тот оказывался на настиле ринга.

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"Я могу заверить вас, что Джей никогда никого не ронял, независимо от того, бил его Тайсон или не бил, или наоборот. Если бы он избил Тайсона, я бы сказал вам, что он очень хороший человек и держит все в тайне, но я бы ничего не говорил, если бы Тайсон сделал то же самое с ним, потому что это просто истории о спаррингах.

Послушайте, это полная чушь, такого, конечно, никогда не было, но люди будут верить в то, во что хотят верить. За любой маленький кусочек негатива они могут получить просмотры. Полагаю, что это бизнес этих людей, которые делают 100 видео в месяц, 85 из них - о Тайсоне.

Тайсон никогда не падал в спарринге, никогда. На ринге он выглядит так, будто у него чертовски стеклянный подбородок, но в спаррингах его никогда не роняли. Я уверен, что он видел синие вспышки и все такое, но я никогда не видел, чтобы он получил травму, шатался или падал", - приводит слова Шейна Фьюри Boxing Social.

Ранее промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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