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Промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения

Представитель британского боксера рассказал о состоянии травмированного подопечного.
Сегодня, 10:48
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, сколько времени потребуется его подопечному после рассечения, чтобы возобновить спарринги в рамках подготовки к бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам представителя британца, сам боксер считает, что сможет вернуться через месяц.

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"Порез не такой уж и глубокий. Ему наложили всего 11 швов. Обычно, если рассечение глубокое, то накладывают 20-30 швов. Тайсон считает, что ему нужен месяц, для того, чтобы все зажило. После этого он сможет вернуться к спаррингам.

Думаю, если рубцовая ткань не повлияет, то он быстро вернется и воспользуется этой возможностью. Вспомните, что произошло в бою с Валлином. Тогда была действительно глубокая рана. Фьюри тогда не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя", - приводит слова Арума Boxing Social.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри вызверился на команду Усика из-за сомнений по поводу травмы британца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Боб Арум

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