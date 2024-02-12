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"Он боится не Усика": Менеджер украинца объяснил, почему обозвал Фьюри трусом

Эгис Климас озвучил причины своих оскорбительных высказываний в адрес британского боксера.
Сегодня, 08:58
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему обвинял чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри в трусости после того, как тот получил рассечение, которое привело к очередному переносу боя.

По мнению представителя украинского боксера, британец испытывает страх не перед поединком с его клиентом, а перед вероятностью поражения.

"Итак, я назвал Тайсона трусом в социальных сетях. Я имел в виду, что он не боится боя с Усиком. Он не может. Он профессиональный боец. Он столько раз был на ринге. Его нельзя испугать. Но вы знаете, что большинство тяжеловесов боятся выходить на ринг. Я не буду их называть, но их несколько.

Он боится не Александра Усика. Он боится проиграть Александру Усику, вот чего он боится. Возможно, он этого не почувствует, но это то, что есть.

Послушайте, даже если я обзывал его, он называет всех кусками д*рьма, крысами, бла-бла-бла. Кем, черт возьми, он возомнил себя, чтобы не заслуживать оскорбления в ответ?"

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"Оскорбление жены Фьюри? Это неправда. Я никак ее не обзывал. Я сказал, что у него в лагере так много с*чек, что, возможно, одна из них ударила его сковородкой. Это то, что я имел в виду. Но я бы никогда такого не сказал даже своему самому большому врагу. Я бы никогда ничего не сказал об их женах. Опять же, если он так думает, пускай.

Мне кажется, Тайсон всегда так отступает. Когда ты пытаешься устроить бой три года, ты бьешься в одну и ту же стену. Он не согласен, он не хочет того, он не хочет этого - хорошо, давайте сделаем 70 на 30, Усик получит 30, ты получишь 70. Опять что-то происходит, это не то, чего мы хотим. Хватит - значит хватит.

Потом мы договорились, что будем выступать в Саудовской Аравии. Мы вышли из комнаты, обменялись рукопожатием и сделка была заключена. Я думал, что это самая простая сделка, которую мы могли заключить. Бум, мы получили дату. 23 декабря - отлично. Итак, мы идем посмотреть на его бой. Он получает синяк. Поэтому мы переносим дату на 17 февраля. За неделю до поездки в Саудовскую Аравию, за две недели до боя, бум - он получает рассечение. Что еще может прийти мне на ум? Конечно, мне в голову приходят всякие дикие вещи", - цитирует Климаса Boxing Scene.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас

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