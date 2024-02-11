"Пара м*даков": Промоутер Фьюри вызверился на команду Усика из-за сомнений по поводу травмы британца

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, грубо ответил промоутеру Александру Красюку и менеджеру Эгису Климасу, представляющих интересы обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, на их сомнения по поводу рассечения британца, из-за которого в очередной раз перенесли бой.

Представитель "Цыганского короля" выразил непонимание, как можно не верить в очевидное.

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"Они - пара муд*ков. Это то, кем они являются. Они продолжают говорить об этом. Это даже уже не смешно. И знаете что? Все, кто это слушает - идиоты. Да, они тупые идиоты, потому что считают, что Тайсон заплатил все свои деньги, чтобы сделать это. На какой планете они живут?

Откуда это пошло? Я думаю, что это пошло от идиотов. Идиоты подкармливают идиотов. Они начали это с первого дня. Помните, как в прошлом году они говорили: "Тайсон снимется с боя, Тайсон не хочет драться с нашим бойцом". Они называли Фьюри "жадным пузом" и делали прочее д*рьмо. Сколько людей зацепились за это и сделали свои выводы?

Когда я столкнулся с Алексом Красюком лицом к лицо перед камерами и сказал ему все это, он просто опустил голову вниз, поскольку знал, что это чушь. Они продолжают продвигать это д*рьмо людям, которые хотят это слушать", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления.

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