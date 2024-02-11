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"Точно есть "крыса", мы перероем все": Менеджер Фьюри обеспокоен сливом информации о спаррингах

Представитель боксера намерен выявить предателя в команде британца.
Сегодня, 12:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, резко отреагировал на инсайды от экс-чемпиона Джонни Нельсона, который рассказывал, что британца отправляли на настил ринга в спаррингах во время подготовки к бою с Александром Усиком.

Представитель "Цыганского короля" выразил уверенность, что у него был информатор в команде британского боксера, которого они намерены вычислить.

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"Джонни Нельсон? У нас точно есть "крыса". Мы перероем все. Мы будем смотреть везде, потому что где-то он есть. Мы найдем информатора. Один подозреваемый у меня уже есть. Один мне уже попался.

Он сливал Нельсону какую-то чушь. Опетая нокаутировал Фьюри? Это такая же правда, как и исчезновение вулкана Везувия. Не было такого. И вообще, Тайсон был в крутой форме.

А "крыса" однозначно есть. Я не считаю, что он работает против нас. Просто где-то приукрашивает, чтобы история хорошо звучала. А по поводу спаррингов. Ты спаррингуешь каждый день. Невозможно каждый день выглядеть идеально", - сказал Браун в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Усика предсказал, состоится ли бой Александра и Фьюри, если сорвется еще раз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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