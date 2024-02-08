Промоутер Усика предсказал, состоится ли бой Александра и Фьюри, если сорвется еще раз

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о судьбе противостояния его подопечного против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Эксперт считает, что если поединок еще раз сорвется, то он никогда не состоится.

Читай также: Промоутер Усика объяснил, почему новой датой боя с Фьюри выбрали 18 мая

"Если бой не состоится 18 мая, то я думаю, что его не будет. Я уже говорил об этом перед тем, как у них в прошлом году сорвался бой 29 апреля. Тогда я сказал, что если поединок не состоится до 29 мая, то не состоится никогда из-за проблемы с IBF.

Турки Аль аш-Шейх и ребята из Саудовской Аравии продлили этот период, но он ограничен. Поэтому 18 мая - это дедлайн для проведения боя за звание абсолютного чемпиона", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге с Агроном Смакичи. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее украинец Усик, как готовится справляться с ударами Фьюри по корпусу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!