Промоутер Усика объяснил, почему новой датой боя с Фьюри выбрали 18 мая

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему после травмы чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри их бой перенесли именно на 18 мая.

По словам представителя украинца, причиной выбора даты поединка стали условия Международной боксерской федерации (IBF).

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"Главная причина выбора этой даты - IBF. Мы все знаем, что IBF очень долго откладывает свою обязательную защиту, делая возможным бой за звание абсолютного чемпиона мира. В какой-то момент они не смогут перенести обязательную защиту. Поэтому было достигнуто соглашение, что IBF позволит продлить дедлайн поединка на 90 дней в случае травмы, что на самом деле и произошло. Поэтому 18 мая - это дата боя. Я бы назвал это причиной выбора даты.

Конечно, с точки зрения будущего, идеального времени для восстановления Усика и Фьюри и возвращения к бою, пожалуй, лучше было бы подраться в конце года, но тогда нам пришлось бы разобраться с защитой титула IBF. Бой с Филипом Хрговичем был бы хорошим вариантом, но ты никогда не знаешь, как пройдет поединок и кто победит. Саудовцы не захотели рисковать, поэтому назначили бой на 18 мая", - сказал Красюк в комментарии Boxing News.

Ранее Тайсон Фьюри выступил с заявлением о грандиозных планах.

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