Пять боев, два - с Усиком: Фьюри выступил с заявлением о грандиозных планах

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заверил, что не собирается завершать карьеру и имеет большие планы на будущее.

Британский боксер заявил, что точно намерен провести еще пять боев, встретившись в ринге с Александром Усиком, Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

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"Я постоянно слышу разговоры от людей о том, что я должен завершить карьеру, или что я скоро уйду на пенсию, или что-то еще.

Я не собираюсь уходить на пенсию. У меня два боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона, два. Потом я буду драться с Эй Джеем, по крайней мере, один раз. Возможно, два раза, если будет реванш, если он захочет его после первого избиения, которое я ему устрою. А потом я снова буду драться с Нганну. И это только начало.

Так что есть пять боев, чтобы разжечь аппетит. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, я в самом расцвете сил", - сказал Фьюри в видеообращении в Instagram.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри из-за травмы британца перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри наехал на команду Усика за высказывания о срыве боя.

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