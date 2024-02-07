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"Открывает свой рот": Промоутер Фьюри наехал на команду Усика за высказывания о срыве боя

Арум встал на защиту своего подопечного, резко ответив на критику украинской стороны.
Сегодня, 16:32
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил недовольство высказываниями команды чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика по поводу травмы британца, которая стала причиной очередного переноса боя.

Глава компании Top Rank считает, что его подопечный не заслуживает критики из-за полученного рассечения, поскольку подобное случается в боксе и никто от этого не застрахован.

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"Профессиональный боец, которым является Тайсон Фьюри, получил рассечение на тренировке. Такое случается нечасто, но случается. И когда другая сторона сомневается в этом, несмотря на то что боец потратил очень много времени на подготовку к поединку, который пришлось отложить - это нелепо. Неудивительно, что это задело Фьюри. Меня бы это тоже задело.

Почему так постоянно происходит в боксе, когда случается злополучная травма, другая сторона открывает свой рот, словно это вина бойца, который ее получил? В этом нет никакого смысла. Мы должны лучше вести себя в боксе. И Эгис Климас, отличный парень и мой друг, должен хорошо об этом знать", - сказал Арум в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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