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"Отличная дата": Усик оценил перенос боя с Фьюри

Украинец готов боксировать с британцем в любой день.
Сегодня, 08:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о том, что сорвался поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинца, он не разочарован тем, что бой состоится на несколько месяцев позже.

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"Я не разочарован. 18 - это отличное число. Мой сын родился 18 января. Моя мама родилась 19-го числа, мой отец родился 19-го числа. 18 - это счастливое число. 

Для меня все числа счастливые. Отличная дата, отличный день. Это не проблема. Я готов драться в любой день", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге с Агроном Смакичи. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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