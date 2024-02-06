"Рассечение открылось в третьем раунде": виновник срыва боя Фьюри - Усик рассказал об инциденте

Хорватский супертяжеловес Агрон Смакичи высказался о своем спарринге с чемпионом мира по версии WBC Тайсономм Фьюри, во время которого британца получил рассечение.

По словам боксера, с защитой боксеров все было хорошо, а британец вел себя как всегда.

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"Томас Карти начал первые три раунда, а я вышел после него. Первый раунд получился очень хорошим. Я много двигался, боролся с Фьюри. Он делает определенные трюки, любит поговорить: "Ты маленькая сосиска. Погнали, иди сюда". Такой он человек. У нас были такие моменты в спарринге, он говорил подобным образом. Рассечение открылось в третьем раунде. Но до этого спарринг был интересным и очень хорошим.

Мы постоянно носили шлемы и большие перчатки. И у него, и у меня были одинаковые большие перчатки. На нас наносили вазелин, так что с защитой все было очень хорошо", - сказал Смакичи в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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