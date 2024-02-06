iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Честное признание: боксер, рассекший глаз Фьюри, раскрыл подробности инцидента

Агрон Смакичи рассказал, как тренировался с британцем.
Сегодня, 10:26
Агрон Смакичи / Getty Images
Агрон Смакичи / Getty Images

Хорватский супертяжеловес Агрон Смакичи высказался по поводу спарринга с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Боксер признался, что не хотел травмировать "Цыганского короля", так что жалеет, что сорвал титульный бой.

Читай также: "Бой века": победитель боя Усик - Фьюри получит уникальный пояс

"К сожалению, это выглядит как плохая новость, потому что я сорвал самый большой бой, но это не было специально. Да, я сказал, что не жалею об этом, потому что это был удар. Я выбросил удар. Я почувствовал, что наношу удар, но он потянул вперед мою руку, и, возможно, я задел его локтем. Я не делал это специально.

Я провел в лагере Фьюри две недели. Мы провели 3 или 4 спарринга по 3-4 раунда. Он постоянно менял спарринг-партнеров. Я спросил у Шугар Хилла Стюарда, как мне спарринговать. Он ответил, чтобы я боксировал так, как считаю нужным. Поэтому я пытался много двигаться, как Усик, уклоняться от ударов, бить по корпусу. Я профессионально занимался борьбой, поэтому я хорош в ней.

Все было здорово. Фьюри был очень хорош. Я не могу сказать, что он был не в форме, как пишут некоторые люди", - сказал Смакичи в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы Тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы
"Усику можно нанести урон": Промоутер Фьюри выразил уверенность в победе британца "Усику можно нанести урон": Промоутер Фьюри выразил уверенность в победе британца
Бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом Бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом
Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
просмотров

Последние новости

Бокс12:41
Бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом
Лига Европы12:35
Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Чемпионов12:08
ПСЖ - Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Украина11:59
Тренер Шахтера озвучил сроки возвращения Траоре после травмы
Лига Чемпионов11:44
Лацио - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Другие страны11:36
Клуб Роналду готовит щедрое предложение защитнику Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов11:20
Лейпциг - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бокс10:59
Тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы
Лига Чемпионов10:56
Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бокс10:26
Честное признание: боксер, рассекший глаз Фьюри, раскрыл подробности инцидента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK