Честное признание: боксер, рассекший глаз Фьюри, раскрыл подробности инцидента

Хорватский супертяжеловес Агрон Смакичи высказался по поводу спарринга с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Боксер признался, что не хотел травмировать "Цыганского короля", так что жалеет, что сорвал титульный бой.

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"К сожалению, это выглядит как плохая новость, потому что я сорвал самый большой бой, но это не было специально. Да, я сказал, что не жалею об этом, потому что это был удар. Я выбросил удар. Я почувствовал, что наношу удар, но он потянул вперед мою руку, и, возможно, я задел его локтем. Я не делал это специально.

Я провел в лагере Фьюри две недели. Мы провели 3 или 4 спарринга по 3-4 раунда. Он постоянно менял спарринг-партнеров. Я спросил у Шугар Хилла Стюарда, как мне спарринговать. Он ответил, чтобы я боксировал так, как считаю нужным. Поэтому я пытался много двигаться, как Усик, уклоняться от ударов, бить по корпусу. Я профессионально занимался борьбой, поэтому я хорош в ней.

Все было здорово. Фьюри был очень хорош. Я не могу сказать, что он был не в форме, как пишут некоторые люди", - сказал Смакичи в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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