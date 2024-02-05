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"Бой века": победитель боя Усик - Фьюри получил уникальный пояс

Турки Аль аш-Шейх показал специальный титул.
Сегодня, 22:34
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил что победитель боя между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) получит новый пояс абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По словам специалиста, титул будет индивидуального характера.

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"Этот пояс будет ждать Фьюри или Усика. Сделан специально для этого сражения.

Впервые 4 пояса будут в одном поединке за абсолюта. Бой века", - отметил Аль-Аш-Шейх.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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