Усик опубликовал постер с новой датой боя с Фьюри

Чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о будущем поединке против Тайсона Фьюри.

"Май так май, я уже в пути", – написал Усик в соцсетях.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри обозвал Усика и пригрозил нокаутировать.

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