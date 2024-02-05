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Усик опубликовал постер с новой датой боя с Фьюри

Украинец пошел на новые условия поединка.
Сегодня, 14:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о будущем поединке против Тайсона Фьюри.

"Май так май, я уже в пути", – написал Усик в соцсетях.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри обозвал Усика и пригрозил нокаутировать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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