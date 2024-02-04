"Никакой пенсии, ублюдок": Фьюри обозвал Усика и пригрозил нокаутировать

Британский боксер резко обратился к украинцу после своей травмы и переноса боя.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, из-за травмы которого был перенесен бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, сделал жесткое заявление в адрес будущего соперника.

Британский боксер пообещал разобраться с украинцем, завершив поединок своей досрочной победой.

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"В жизни иногда случаются д*рьмовые вещи, но нельзя позволять этому выбить тебя из колеи. Продолжаем двигаться вперед. И у нас уже есть новая дата.

Усик там уже скулит: "Тайсон хочет уйти на пенсию". Никакой пенсии, ублюдок. Я тебя нокаутирую. Вырублю тебя. 18 мая, новая дата, прямая трансляция и эксклюзивно из Саудовской Аравии", - заявил Фьюри.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления.

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