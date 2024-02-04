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Спиритуальная реабилитация и другое: чат-GPT придумал, как Фьюри в очередной раз "отморозиться" от Усика

ISPORT решил помочь британцу отменить и последующее сражение против украинца.
Сегодня, 11:15

Бесспорно, Тайсон Фьюри крутой боксер, но его "боксерское наследие" будет достаточно неоднозначным из-за его поведения. Особенно через его умение переносить или даже отменять поединки с сильными оппонентами.

Вот еще раз его бой переносится, на этот раз на три месяца (вроде бы).

Но вдруг и в мае Фьюри решит, что лучше перенести поединок? Какую причину придумать в этот раз? Мы обратились за помощью к искусственному интеллекту. Чат GPT помог нам подобрать для британского супертяжеловеса пять идеальных "отмазок" от боя, да еще и прокомментировал каждую из них.

Спиритуальная реабилитация

"Тайсон Фьюри может заявить, что он находится в процессе спиритуальной реабилитации и духовного роста, и желает уделить время этому аспекту своей жизни, избегая боев".

Мы спросили у искусственного интеллекта, а что же это такое, эта спиритуальная реабилитация. По его словам - это процесс, связанный с изменением или совершенствованием духовного состояния личности, ее ценностей и жизненного взгляда.

Научные эксперименты

"Фьюри может объяснить, что он сейчас претворяется в роль научного экспериментатора и изучает влияние различных тренировок на физическое состояние, и он хочет назначить период для детального исследования", - говорит GPT.

Ну тут даже похоже на правду, Фьюри еще тот экспериментатор.

Культурный обмен

"Боксер может сказать, что он решил уделить время культурному обмену, исследуя разнообразные аспекты мировой культуры, и это важнее сражения в данный момент".

Цыганский король действительно мог бы поехать изучать другие культуры и уже на следующий бой выходить не королем, а условным Вождем викингов или каким-то Султаном.

Стратегическая пауза

"Тайсон Фьюри может выразить мнение, что он стремится стратегически выбирать бои и делать паузы для сохранения своей физической и психической энергии для самых важных поединков".

Если честно, кажется именно это Фьюри в большинстве своем и делает.

Совместный бизнес

"Фьюри может заявить, что он сейчас зафиксирован на создании собственного бизнеса или проекта, требующего его полноценного внимания, и решил временно отказаться от боев".

Лучше всего, если совместный бизнес будет с Усиком.

На ISPORT можно ознакомиться, что известно об очередном переносе поединка с участием Тайсона Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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