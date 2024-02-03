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Определилась новая дата боя Фьюри - Усик

Если ничего не произойдет, то поединок состоится в конце весны.
Вчера, 21:54
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Команды Тайсона Фьюри и Александра Усика определились с новой датой проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Как сообщает промоутерская кампания Queensberry Promotions, если снова не произойдет никаких инцидентов связанных с бойцами, то бой должен состояться в конце весны, а именно 18 мая.

Место проведения боя не изменилось. Он состоится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Отметим, что первоочередной датой поединка было 17 февраля, но ее пришлось перенести из-за ]рассечения, которое получил Фьюри .

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на травму своего соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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