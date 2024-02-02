"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный вынужден сняться с боя против Александра Усика.

По словам специалиста, его клиент буквально сегодня получил рассечение в спарринге с хорватом.

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"Это сильнейший удар для Тайсона. Он очень усердно работал, очень упорно готовился к этому бою. К сожалению, сегодня он получил ужасное рассечение. Поединок не состоится, он перенесен. Я уверен, что в положенное время мы объявим новую дату этого боя.

Это произошло сегодня утром во время спарринга с хорватским супертяжеловесом, который ударил Тайсона локтем в глаз. Я не могу передать вам, насколько все опустошены. Безусловно, мне жаль Тайсона, Усика, Его Величество Турки Аль аш-Шейха и всех, кто работает на Riyadh Season, потому что мы все усердно трудились, чтобы устроить этот бой, но, к сожалению, теперь его придется перенести. Конечно же, я верю, что он состоится. Мы все на это подписались", - сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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