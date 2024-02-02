Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не сможет провести бой с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Алксандром Усиком.

Британский боксер получил рассечение, которое появилось во время спарринга.

В Сеть попало видео момента, в котором Тайсон получил травму. Судя по всему, ему прилетело локтем от своего оппонента.

Отметим, что Усик все равно планирует провести бой 17 февраля. Его соперником может стать хорватский гигант.

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