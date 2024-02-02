Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика отложен

Поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика отложен.

Как сообщает инсайдер Майкл Коппинджер, британский боксер получил травму во время спарринга. Фьюри пришлось наложить швы.

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Таким образом, бой украинца и британца за звание абсолютного чемпиона дивизиона отложен.

Поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Новая дата проведения боя пока неизвестна.

Ранее поветкин сделал клоунское заявление об Усике.

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