Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика отложен
"Цыганский король" получил травму в лагере.
Поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика отложен.
Как сообщает инсайдер Майкл Коппинджер, британский боксер получил травму во время спарринга. Фьюри пришлось наложить швы.
Читай также: Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Таким образом, бой украинца и британца за звание абсолютного чемпиона дивизиона отложен.
Поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Новая дата проведения боя пока неизвестна.
Ранее поветкин сделал клоунское заявление об Усике.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!