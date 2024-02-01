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"Он русский человек": поветкин сделал клоунское заявление об Усике

Скандальный боксер из страны-агрессора продолжает находится в своем мире.
Сегодня, 15:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе александра поветкин высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Во время общения россиянин сделал клоунское заявление, сказав, что украинцам "задурили голову", а Александр - россиянин.

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"Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри - неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри. А болеть буду… 

Конечно за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него", - сказал Поветкин Матч ТВ.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Усик в четвертый раз стал отцом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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