iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"У него крыша поехала": Поветкин устроил истерику, ответив на вопрос об Усике

На россии не могут смириться с проукраинской позицией Усика.
Сегодня, 10:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился мнением о действующем обладателе титулов WBA, WBO и IBF Александре Усике.

По словам представителя страны-агрессора, украинец хороший боксер, но его жизненные взгляды являются нелепыми.

Читай также: "Больше не болею": Поветкин обиделся на Усика из-за его проукраинской позиции

"Ну вот просто не посмотрел бой Усика. А Усик… Это хороший боксер. А то, что у него крыша поехала… У него своя страна. Но я не могу понять, как он показывает америкосам, как стреляет по Крыму, хотя сам крымчанин. Я считаю это ненормальным", - сказал Поветкин в интервью Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что Усик в четвертый раз станет отцом - возлюбленная боксера засветилась на видео.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET
"Будет самоубийство": отец Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа "Будет самоубийство": отец Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа
Молодежная сборная Украины определилась с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2025 Молодежная сборная Украины определилась с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2025
Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Игровые12:50
Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET
Бокс12:45
"Будет самоубийство": отец Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа
Украина12:38
Молодежная сборная Украины определилась с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2025
Бокс12:25
Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри
Европа12:00
Президент Ла Лиги заявил, что Барселону могут понизить в классе
Украина11:55
Верес - Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Киберспорт11:35
ESL Pro League Season 18: fnatic - Monte онлайн-трансляция матча
Киберспорт11:12
FC 24: ФК Ричмонд и Тэд Лассо удалены из игры
Бокс11:08
"Не обманывай меня": Нганну заявил, что не поддастся на хитрые уловки Фьюри перед боем
Бокс10:50
"У него крыша поехала": Поветкин устроил истерику, ответив на вопрос об Усике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK