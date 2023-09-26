"У него крыша поехала": Поветкин устроил истерику, ответив на вопрос об Усике

На россии не могут смириться с проукраинской позицией Усика.

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился мнением о действующем обладателе титулов WBA, WBO и IBF Александре Усике.

По словам представителя страны-агрессора, украинец хороший боксер, но его жизненные взгляды являются нелепыми.

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"Ну вот просто не посмотрел бой Усика. А Усик… Это хороший боксер. А то, что у него крыша поехала… У него своя страна. Но я не могу понять, как он показывает америкосам, как стреляет по Крыму, хотя сам крымчанин. Я считаю это ненормальным", - сказал Поветкин в интервью Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что Усик в четвертый раз станет отцом - возлюбленная боксера засветилась на видео.

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