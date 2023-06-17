"Больше не болею": Поветкин обиделся на Усика из-за его проукраинской позиции

Популярный российский боксер Александр Поветкин признался, что перестал поддерживать чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам представителя страны-агрессора, он обиделся, ведь украинский чемпион критикует россию и поддерживать свою родную страну.

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"Я честно скажу, я знал его с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора, какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. Наверное, что-то… не знаю.

Можно ли сказать, что он стал другим человеком для меня? Могу сказать так, что я за него больше не болею", - заявил Поветкин.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил ультиматум Усику.