"Не расслабляйтесь": Жена Усика обратилась к крымчанам

Екатерина отреагировала на информацию о готовящемся теракте на оккупированном полуострове.

Жена Александра Усика Екатерина отреагировала на информацию от ГУР МО Украины о готовящейся техногенной катастрофе в Крыму.

Екатерина Усик призвала не расслабляться жителей оккупированного полуострова.

"Если честно, я не удивлюсь уже ничему. Уходя из Крыма, они начнут уничтожать его со страшной силой. Это очевидно.

Поэтому, крымчане, не расслабляйтесь. Рашка и до вас доберется. Они только и умеют, что разрушать", - написала супруга украинского боксера в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик выразил уверенность в дальнейшей деоккупации Крыма.