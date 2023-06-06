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Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь

Украинец выразил уверенность в том, что ВСУ смогут деоккупировать Крым.
Вчера, 21:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик высказался о вероятности деоккупирования Крыма и скорого завершения войны.

Спортсмен заявил, что не знает, когда Украина победит, но уверен, что сможет вернуться в украинский Симферополь.

"Я думаю, что вернусь. Я не думаю, я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь.

Когда закончится война? Если бы я знал как и когда, то сказал бы. Тяжело сказать. Я не знаю просто", - сказал Александр.

Напомним, ранее Усик жестко высказался о россиянах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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