"Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями по поводу россиян, развязавших войну против Украины.

По словам украинского боксера, ему трудно понять подобные действия, но он уверен, что с врагом нужно поступать соответствующе.

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"Я спрашиваю себя, почему они это делают, но у меня нет ответа. Единственный ответ, что они хотят украсть нашу историю, захватить нашу страну. Это империализм, который не то что жив, он уже гнилой, он даже не дышит. Такой империализм, как у них, уже гнилой и воняет на весь мир, но они кричат, что они великие. У меня вообще нет понимания, откуда такая ненависть, сколько злобы к нам.

Мне кажется, там отсутствие мозгов. Я не хочу обижать людей, потому что я православный христианин. Но враг есть враг. С ним нужно поступать так, как он поступает. Но я их не понимаю. Мне кажется, у них нет сердца. Вообще нет. Сердец там нет. Если они радуются убийству детей, то какое там может быть сердце?" - сказал Усик в интервью KOLOSEUM.

Ранее Александр Усик рассказал о позиции Василия Ломаченко в войне с россией.