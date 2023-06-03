"Он получает ненависть": Усик рассказал о позиции Ломаченко в войне с россией
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мнением о позиции бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) о войне.
По словам украинца, его соотечественник не любит много говорить.
"Василий вообще почти не разговаривает – посмотрите на его инстаграм. Однако в первый же день войны пошел в армию".
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Усик заявил, что Ломаченко проукраинский спортсмен.
"И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не так раздражает, сколько тошнит от происходящего.
Ежедневно есть жертвы, кто-то погибает. И, вероятно, по этой причине они сердятся на Василия, что он не высказывается против врага.
В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, поддерживающий свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать, – сказал Усик в интервью Przegląd Sportowy.
Ранее сообщалось, что Усик прокомментировал поражение Ломаченко.