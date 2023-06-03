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Усик прокомментировал поражение Ломаченко

Украинский боксер с неуверенностью оценил итог титульного боя.
Сегодня, 07:24
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик дал высказался по поводу спорного поражения Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам украинского боксера, Ломаченко выиграл, однако нельзя сказать, что это было ограбление.

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"Мой сын сказал мне: "Папа, это неправильно. Василий победил". Я ответил: "Думаю, да, но он наш друг". Вот так. Я не знаю".

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). 

Ранее сообщалось, что менеджер Ломаченко назвал лучших боксеров легкого дивизиона.


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