Усик прокомментировал поражение Ломаченко

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик дал высказался по поводу спорного поражения Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам украинского боксера, Ломаченко выиграл, однако нельзя сказать, что это было ограбление.

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"Мой сын сказал мне: "Папа, это неправильно. Василий победил". Я ответил: "Думаю, да, но он наш друг". Вот так. Я не знаю".

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что менеджер Ломаченко назвал лучших боксеров легкого дивизиона.