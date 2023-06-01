Кроуфорд отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) высказался по поводу поражение экс-чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хэйни (30-0, 15 КО).

По словам американца, боксеры показали близкое выступление.

"Это было близкое сражение. Многие считали, что выиграл Лома, некоторые, что победил Хэйни. Кто-то говорит, что было ограбление, но я не судья. Судьи предпочли Хэйни, и он одержал победу".

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Кроуфорд заявил, что не может оценивать работу судей.

"Они оба проделали отличную работу, и я снимаю шляпу перед обоими бойцами за то, что вышли на ринг и поставили все на карту. Что касается судей, то они работают многие годы. Кто я такой, чтобы говорить им, как делать их работу?", - приводит слова спортсмена MMAFightingonSBN.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на спорное решение судей в бою.