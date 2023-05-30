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Ломаченко отреагировал на спорное решение судей в бою с Хэйни

Спортсмен из Украины доволен, что эксперты присуждают ему победу.
Сегодня, 12:30
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко высказался о судейском решении по итога поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девином Хэйни.

По словам спортсмена, он воспринял это довольно спокойно, ведь в боксе такое случается.

"Макс Келлерман тоже дал нам счет 7-5. Но я по-другому считал некоторые раунды. Кажется, он первые два раунда отдал Хэйни, но на моей записке второй раунд был моим. Так что в этом небольшая разница. Но имеем то, что имеем. Есть много разных мнений, но я рад, потому что многие, кто понимает, любит и уважает бокс, отдают мне этот бой и эту победу".

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"Порой такое случается, но мы все равно должны любить этот вид спорта. Мы должны следить за боксом, потому что это очень интересный вид спорта. Правда, иногда у нас бывают плохие решения, но с каждым разом мы должны становиться лучше. Это все еще один из самых интересных видов спорта в мире", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что боксер из Украины оценил шансы на реванш с американцем.


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