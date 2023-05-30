Ломаченко назвал счет после просмотра боя с Хэйни

Бывший чемпион трех дивизионов украинец Василий Ломаченко высказался о результате боя с Девином Хэйни после повторного просмотра поединка.

По словам спортсмена с украинским паспортом, он должен был выиграть.

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"Я посмотрел повтор нашего боя, и мой счет был 8-4. Это субъективное мнение, но реальный счет близок к 7-5", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Напомним, бой Хэйни и Ломаченко состоялся 20-го мая в США, где победу единогласным решением одержал американец.

Ранее сообщалось, что секс-символ мирового бокса заявила, что хочет замуж за Ломаченко.