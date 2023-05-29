Хэй назвал условие, при котором должен состояться реванш Ломаченко - Хэйни

Британский экс-чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что хотел бы увидеть реванш абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни с Василием Ломаченко.

По словам именитого спортсмена, поединок нужно проводить при том условии, если все судьи этого поединка будут нейтральными.

"Я бы с удовольствием посмотрел реванш. Я считаю, что есть смысл подраться еще раз, но с нейтральными судьями, даже если бой снова состоится в Лас-Вегасе. Это несправедливо, когда украинец приезжает в Америку и дерется за все пояса в бою с тремя американскими судьями".

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"Для меня в этом не было смысла, но поединок получился отличным. Очень жаль, что такое решение подпортило его вкус. Если бы бой закончился вничью, то частично это можно было бы понять", - сказал Хэй в интервью ProBox TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее бывший соперник украинца отреагировал на его третье поражение в карьере.