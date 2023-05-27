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"Я видел ограбления и похуже": Экс-соперник Ломаченко отреагировал на поражение украинца

Люк Кэмпбелл назвал итоговый счет титульного поединка.
Сегодня, 14:53
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Бывший соперник Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл поделился мнением по поводу поражения украинца в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.

По словам британца, спортсмен с украинским паспортом должен был выиграть поединок.

"Я видел бой. Я смотрел его как фанат. Я ждал этого поединка. Я думал, что это будет отличный бой. Они оба - замечательные бойцы. После пары стартовых раундов я подумал, что Лома - не тот боец, которым был 3-4 года назад. Я мог увидеть это. Он атаковал только раз, хотя обычно после этого он атакует еще, еще и еще.

Вы могли заметить, что он не тот, которым был 3-4 года назад, но в конечном итоге я считаю, что он выиграл бой. Хэйни наносил много ударов, но Лома также заставлял его много промахиваться. Чистые удары исходили от Ломаченко. Последние раунды были ключевыми, и в них он постоянно оказывал давление, доносил чистые удары".

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"Хэйни проделал отличную работу. Я считаю, что Лома выиграл бой с разницей в 2-3 раунда, но я видел ограбления и похуже. Мне кажется, что все, возможно, педалируют эту тему, потому что им не нравится Хэйни. Не знаю, но я видел куда более плохие ограбления, чем это", - сказал Кэмпбелл в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). 

Ранее сообщалось, что Стивенсон изъявил желание провести бой с Ломаченко.


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