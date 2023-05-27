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Промоутер оценил вероятность организации боя Хэйни - Стивенсон

Боб Арум высказался о дальнейшем будущем абсолютного чемпиона.
Сегодня, 12:58
Хэйни может подраться со Стивенсоном / Getty Images
Хэйни может подраться со Стивенсоном / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями по поводу возможности организации боя между абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни и Шакуром Стивенсоном.

По его словам, это был бы большой поединок и его можно устроить, но только если бесспорный чемпион останется в своем нынешнем дивизионе.

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"Все зависит от тела Девина. Ему было тяжело уложиться в лимит легкого веса, но он сделал это для боя с Ломаченко.

Хэйни не молодеет, это оказывает влияние и на его вес. Сейчас вопрос - способен ли он и дальше вкладываться в лимит легкого веса для поединка с Шакуром? Но если нам удастся организовать этот бой - он будет масштабным", - сказал Арум в комментарии iFL TV.

Ранее Боб Арум также сообщил, может ли завершить карьеру Василий Ломаченко после поражения от Девина Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум Шакур Стивенсон девин хэйни

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