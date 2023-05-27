Стивенсон изъявил желание провести бой с Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон заявил, что в следующем поединке готов встретиться с Василием Ломаченко.

По словам Шакура, американец намерен провести бой со спортсменом из Украины.

"Джемейн Ортис говорит по-настоящему безумные вещи, поэтому я хотел бы поставить его на место, но надеюсь, что уже в следующем бою получу шанс встретиться с Ломаченко. Этот парень еще не закончил. Он явно не является старым, заброшенным бойцом. Я не хочу ждать еще год, когда ему будет 36 или 37 лет. Я предпочел бы подраться с ним сейчас сразу после Девина".

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Стивенсон отметил, что готов провести промежуточный поединок, если Ломаченко проведет разминочный поединок.

"Если Лома будет наставать, что ему нужен промежуточный бой, тогда я определенно буду готов разобраться с Ортисом. Я собираюсь сильно избить этого парня. Он не понимает, во что вязался", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Ранее украинский боксер Сергей Деревянченко объяснил, чего не хватило Ломаченко для победы над Хэйни.