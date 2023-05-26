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Деревянченко объяснил, чего не хватило Ломаченко для победы над Хэйни

Украинский боксер поделился впечатлениями от титульного поединка.
Сегодня, 09:59
Хэйни победил Ломаченко / Getty Images
Хэйни победил Ломаченко / Getty Images

Украинский представитель среднего веса Сергей Деревянченко рассказал, почему Василий Ломаченко не смог одержать победу в бою с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По мнению украинского боксера, в подобных близких поединках претенденту нужно демонстрировать более убедительное преимущество, чтобы праздновать итоговый успех.

"Я считаю, что это был очень классный бой. Это был близкий бой. Если говорить честно, первые впечатления - Девин Хэйни был чуть-чуть лучше. Но потом я пересмотрел бой, и сделал вывод, что Ломаченко был лучше.

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Когда мы говорили в зале со своими тренерами по поводу боя, я так и говорил, что в ровном бою победу отдадут Хэйни. Ломаченко нужно было боксировать на две, на три головы выше. Ему нужно было бить его так, как он бил в десятом и одиннадцатом раунде.

Это бизнес. Мне кажется, что они смотрят на то, чей следующий бой они могут продать дороже. Хэйни против какого-то другого боксера. Все с этого зарабатывают, это очень большой рынок. Поэтому все так и происходит. В таких боях нужно выигрывать нокаутом или с нокдаунами", - отметил Деревянченко в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Сергей Деревянченко девин хэйни

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